Чисора объяснил, почему Джошуа не принял предложение Фьюри на бой

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мнением о том, почему Энтони Джошуа не принял бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам Чисоры, британский боксер является целью Тайсона, однако тот не смог договориться со своей командой.

"Наверное, Джошуа живет в голове Фьюри. Тайсон каждый день просыпается думая об «Эй Джейе», он не может дать интервью, чтобы не упомянуть Энтони. В то время, как Джошуа спокойно живет своей жизнью и занимается своими делами".

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"Энтони не мог принять бой с Тайсоном, потому что там так много сложностей со спонсорами и промоутерами. Бойцы всегда хотят просто драться, а сложности создают все эти деловые люди, которые вас окружают. Даже наш бой с Фьюри был для меня головной болью. Люди думают, что организовать большой поединок легко, но это не так. Всегда много разных проблем", - приводит слова Чисоры Sky Sports.

Напомним, Фьюри и Чисора проведут бой 3-го декабря на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне (Англия).