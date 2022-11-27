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Стали известны сроки проведения реванша Джошуа - Уайт

Авторитетный промоутер отметил планы на следующий год.
Сегодня, 12:10
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о возможном реванше бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.

По словам функционера, поединок боксеров можно организовать весной или летом 2023 года.

"Джошуа хотел посмотреть бой Уордли - Горман. И, конечно же, он желал увидеть поединок Уайт - Франклин. Дата следующего боя Джошуа приближается быстро, и, естественно, он смотрел на этих парней по ходу всего поединка и думал: "Кто бы ни стал победителем, я хочу с ним подраться".

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"Диллиан Уайт победил Франклина. Будь то март, июнь или июль, я вполне уверен, что бой состоится. Джошуа готов драться. Он облизывает губы, готов начать тренировочный лагерь и с нетерпением ждет своего возвращения", - приводит слова Хирна Matchroom Boxing.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Уайт - Франклин.


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