Уайт - Франклин: видео лучших моментов боя

В ночь с 26 на 27 ноября состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком было противостояние бывшего претендента супертяжелого веса Диллиана Уайта (29-3, 19 КО) и американца Джермейна Франклина (21-1, 14 КО).

Победителем поединка стал звездный британец, который на протяжение боя больше доминировал, создавал опасностей для соперника.

Примечательно, что Уайт одержал победу решением большинства судей.

Вашему вниманию видео обзор лучших моментов поединка:

Ранее сообщалось, что Прогрейс ярко победил Сепеду в титульном поединке.