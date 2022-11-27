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Уайт - Франклин: видео лучших моментов боя

Британец получил достойное сопротивление от американского спортсмена.
Сегодня, 11:03
Диллиан Уайт и Джермейн Франклин / Getty Images
Диллиан Уайт и Джермейн Франклин / Getty Images

В ночь с 26 на 27 ноября состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком было противостояние бывшего претендента супертяжелого веса Диллиана Уайта (29-3, 19 КО) и американца Джермейна Франклина (21-1, 14 КО).

Победителем поединка стал звездный британец, который на протяжение боя больше доминировал, создавал опасностей для соперника.

Примечательно, что Уайт одержал победу решением большинства судей.

Вашему вниманию видео обзор лучших моментов поединка:

Ранее сообщалось, что Прогрейс ярко победил Сепеду в титульном поединке.

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Уайт - Франклин: видео лучших моментов боя
Уайт - Франклин: видео лучших моментов боя

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