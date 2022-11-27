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Уайт добыл спорную победу в поединке с Франклином

Британец получил достойное сопротивление от американца.
Сегодня, 08:15
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

В ночь с 26 на 27 ноября состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком было противостояние бывшего претендента супертяжелого веса Диллиана Уайта (29-3, 19 КО) и американца Джермейна Франклина (21-1, 14 КО).

На старте поединка боксеры знакомились друг с другом, показывая не быстрый бой. Уайт старался аккуратно прощупывать слабые места соперника, а Франклин отвечал комбинациями и работал вторым темпом.

Диллиан уже к средине боя стал больше контактировать, а также чаще сближать дистанцию, из-за чего часто пробивал ниже пояса - рефери предупредил именитого боксера. Начиная с восьмого раунда, Джермейн стал больше вести поединок, ведь британец устал. Франклину удалось пару раз хорошо попасть по сопернику, но отправить на канвас не удалось.

В финальных раундах Уайт вновь завладел инициативой, больше попадал и активнее двигался. Примечательно, что на последних секундах Диллиан выкинул соперника на канаты мощным ударом.

В итоге судьи присудили победу Уайту решением большинства: 115-115, 116-112 и 116-112. Такое решение вызвало споры со стороны фанатов, а также команды американца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Диллиан Уайт

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