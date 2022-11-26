Хэй: Уайт может побороться за пояс Усика
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился мнением о будущем Диллиана Уайта.
По словам легендарного боксера, британец, если победит Франклин, может получить еще одну возможность побороться за чемпионский титул.
"Это хорошая возможность для Диллиана, ведь он должен проявить себя. В супертяжелом весе сейчас складывается не простая ситуация".
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"Александр Усик, возможно, потеряет один из своих титулов. Если Диллиану удастся занять высокое место в рейтинге, то тогда он может получить еще одну возможность побороться за пояс", - приводит слова Хэя Boxing Scene.
Напомним, Уайт проведет бой с Франклином 26-го ноября на Wembley Arena в Лондоне, Великобритания.