Хэй: Уайт может побороться за пояс Усика

Британец может воспользоваться тем, что украинец рискует потерять титул.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился мнением о будущем Диллиана Уайта.

По словам легендарного боксера, британец, если победит Франклин, может получить еще одну возможность побороться за чемпионский титул.

"Это хорошая возможность для Диллиана, ведь он должен проявить себя. В супертяжелом весе сейчас складывается не простая ситуация".

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"Александр Усик, возможно, потеряет один из своих титулов. Если Диллиану удастся занять высокое место в рейтинге, то тогда он может получить еще одну возможность побороться за пояс", - приводит слова Хэя Boxing Scene.

Напомним, Уайт проведет бой с Франклином 26-го ноября на Wembley Arena в Лондоне, Великобритания.