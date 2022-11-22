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"Огромное нарушение": Уайт объяснил, почему потерпел поражение от Фьюри

Британский боксер считает, что поединок с соотечественником сложился для него несправедливо.
Сегодня, 15:37
Уайт потерпел поражение от Фьюри / Getty Images
Уайт потерпел поражение от Фьюри / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт вспомнил свое поражение от обладателя титула WBC Тайсона Фьюри в последнем бою.

По мнению британского боксера, его соперник нарушил правила, когда толкнул его перед нокаутом, а также ошибку допустил рефери.

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"Конечно же, я считаю, что бой остановили слишком рано. Это бокс, здесь ты получаешь урон. Я и раньше падал в боях, но, естественно, ты поднимаешься на ноги. Он попал по мне хорошим ударом. Когда он меня толкнул, я, черт побери, повредил две связки в ноге.

Боксерский совет не следовал правилам, поскольку если ты упал, то после гонга нельзя останавливать бой. Если ты встал до конца отсчета, то тебе разрешено пойти в свой угол, куда отправляется доктор для осмотра. Они этого не сделали, а просто остановили бой, что является огромным нарушением", - приводит слова Уайта Boxing News 24/7.

Ранее Диллиан Уайт выразил готовность провести бой с Энтони Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт

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