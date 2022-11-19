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Уайт выразил готовность провести бой с Джошуа

Британские боксеры могут встретиться в ринге во второй раз.
Сегодня, 13:27
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт заявил, что готов встретиться в реванше с бывшим чемпионом Энтони Джошуа после своего ближайшего боя против Джермейна Франклина.

По словам британского боксера, он даже готов пойти на финансовые уступки ради второго поединка с соотечественником.

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"Я готов провести бой с Джошуа уже завтра. Я буду драться с ним за меньшие деньги.

Каждый раз, когда мы с ним ссоримся, летят искры. Мы просто хотим побить друг друга", - приводит слова Уайта Boxing News 24.

Напомним, что боксеры уже встречались в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде, а для Уайта то поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал Диллиана Уайта основным вариантом в качестве соперника на ближайший бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Диллиан Уайт

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