"Недоносок в нокауте": Соперник Усика призвал Альвареса разобраться с Месси
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о том, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес пригрозил капитану сборной Аргентины Лионелю Месси.
Боксеру не понравилось то, что именитый футболист пнул футболку Мексики после очного противостояния (0:2). Альварес намекнул о том, что Месси лучше не попадаться ему на глаза.
По словам "Цыганского короля", он полностью поддерживает мексиканского боксера, который хочет разобраться с Лео.
"Я видел, как Месси пнул футболку сборной Мексики, а Канело угрожал выбить ему зубы. Ну и правильно. Нельзя так поступать с чужой страной, это оскорбительно. Так что если Канело его увидит - левый хук по корпусу, правый апперкот, удар головой. Бум - и этот недоносок в нокауте, а зубы рассыпались по полу", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
Ранее сообщалось, что боец UFC встал на защиту Месси после угроз со стороны Канело.