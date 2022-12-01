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"Недоносок в нокауте": Соперник Усика призвал Альвареса разобраться с Месси

Тайсон Фьюри дал совет мексиканскому боксеру, который был возмущен действиями аргентинца.
Сегодня, 09:20
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о том, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес пригрозил капитану сборной Аргентины Лионелю Месси.

Боксеру не понравилось то, что именитый футболист пнул футболку Мексики после очного противостояния (0:2). Альварес намекнул о том, что Месси лучше не попадаться ему на глаза.

По словам "Цыганского короля", он полностью поддерживает мексиканского боксера, который хочет разобраться с Лео.

"Я видел, как Месси пнул футболку сборной Мексики, а Канело угрожал выбить ему зубы. Ну и правильно. Нельзя так поступать с чужой страной, это оскорбительно. Так что если Канело его увидит - левый хук по корпусу, правый апперкот, удар головой. Бум - и этот недоносок в нокауте, а зубы рассыпались по полу", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Ранее сообщалось, что боец UFC встал на защиту Месси после угроз со стороны Канело.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Сауль Альварес Лионель Месси

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"Недоносок в нокауте": Соперник Усика призвал Альвареса разобраться с Месси
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