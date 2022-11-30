Боец UFC встал на защиту Месси после угроз со стороны Канело

Полусредневес UFC Сантьяго Понзиниббио обратился к абсолютному чемпиону в суперсреднем весе Саулю Альваресу после угроз боксера в адрес капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Я был зол. Нет смысла угрожать Месси, все знают Месси. Если Альварес не в курсе, то ему не следует говорить.

Для игроков в порядке вещей бросать футболки на пол, потому что они потные. Он не проявил неуважения. Все, кто знают Месси, называют его безупречным спортсменом и уважительным человеком".

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"Месси провел отличный матч. Если ты хочешь драться, то я готов. Оставь Месси в покое. Когда ты выступаешь против Месси, ты выступаешь против всей Аргентины", – сказал Понзиниббио в интервью MMA Fighting.

Напомним, после матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Мексики было опубликовано видео из раздевалки сборной Аргентины, где видно, как в ходе празднования Месси откинул обменяную футболку подальше ногой.