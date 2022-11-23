Месси против Левандовски: прогноз на матч чемпионата мира
Перед стартом чемпионата мира в Катаре футбольные фанаты и эксперты называли сборные Аргентины и Польши главными фаворитами группы C, а их матч в последнем туре должен быть поединком за первое место.
И все же свои первые матчи обе команды провели далеко не лучшим образом. Польша могла побеждать, но Левандовски не реализовал пенальти, и встреча с Мексикой завершилась вничью.
А вот Лионель Месси в первом туре свой пенальти реализовал, но его команде это не помогло набрать даже одно очко, ведь Аргентина неожиданно уступила Саудовскую Аравию.
Коэффициент и ставки на матч ЧМ-2022 Польша – Аргентина 30 ноября
Аналитики компании Vbet считают, что победить в этой встрече больше шансов у представителей Южной Америки.
Конечно, после такого позорного поражения против главного аутсайдера у аргентинцев, перед стартом форума входивших в ТОП-3 кандидатов на чемпионство, должна быть максимально высокой мотивация.
Прогноз букмекеров на матч Польша – Аргентина:
- Победа Польши: 7,10
- Ничья: 4,3
- Победа Аргентины: 1,54
Как видите из коэффициентов, победа Польши будет расценена как сенсационная. Конечно, не так, как "виктория" саудитов, но все же.
Кроме того, эксперты считают, что у аргентинской обороны есть прекрасные шансы сдержать и Роберта Левандовски, и его партнеров, и не пропустит ни одного гола. Коэффициент на то, что поляки все же пробьют Эмилиано Мартинеса равняется 1,81.
На что поставить еще?
Если вы верите, что Аргентина победит в этом матче, но при этом успеет пропустить от поляков, то Vbet предлагает на это событие сладкий коэффициент 3,63. В обратной ситуации (Аргентина забьет, но проиграет) он равен 13,0.
Первый гол в поединке эксперты ожидают на самом старте матча. Если вы поставите не то что гол будет забит в первые 10 минут, то увеличите свою ставку в 3,9 раза, а мяч с 11 по 20 минуту – в 4,40.
А вот разгромная победа аргентинцев оценивается коэффициентом 5,2. В целом то, что Месси и компания забьют три и более голов – 3,15.
Из интересного и так сказать "нереального" – коэффициент на то, что Роберт Левандовски повторит свою неудачу и не забьет пенальти еще и в этом матче, равен 29,0.