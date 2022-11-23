Месси против Левандовски: прогноз на матч чемпионата мира

Команды встретятся в третьем туре чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

Перед стартом чемпионата мира в Катаре футбольные фанаты и эксперты называли сборные Аргентины и Польши главными фаворитами группы C, а их матч в последнем туре должен быть поединком за первое место.

И все же свои первые матчи обе команды провели далеко не лучшим образом. Польша могла побеждать, но Левандовски не реализовал пенальти, и встреча с Мексикой завершилась вничью.

А вот Лионель Месси в первом туре свой пенальти реализовал, но его команде это не помогло набрать даже одно очко, ведь Аргентина неожиданно уступила Саудовскую Аравию.

Коэффициент и ставки на матч ЧМ-2022 Польша – Аргентина 30 ноября

Аналитики компании Vbet считают, что победить в этой встрече больше шансов у представителей Южной Америки.

Конечно, после такого позорного поражения против главного аутсайдера у аргентинцев, перед стартом форума входивших в ТОП-3 кандидатов на чемпионство, должна быть максимально высокой мотивация.

Прогноз букмекеров на матч Польша – Аргентина:

Победа Польши: 7,10

Ничья: 4,3

Победа Аргентины: 1,54

Как видите из коэффициентов, победа Польши будет расценена как сенсационная. Конечно, не так, как "виктория" саудитов, но все же.

Кроме того, эксперты считают, что у аргентинской обороны есть прекрасные шансы сдержать и Роберта Левандовски, и его партнеров, и не пропустит ни одного гола. Коэффициент на то, что поляки все же пробьют Эмилиано Мартинеса равняется 1,81.

На что поставить еще?

Если вы верите, что Аргентина победит в этом матче, но при этом успеет пропустить от поляков, то Vbet предлагает на это событие сладкий коэффициент 3,63. В обратной ситуации (Аргентина забьет, но проиграет) он равен 13,0.

Первый гол в поединке эксперты ожидают на самом старте матча. Если вы поставите не то что гол будет забит в первые 10 минут, то увеличите свою ставку в 3,9 раза, а мяч с 11 по 20 минуту – в 4,40.

А вот разгромная победа аргентинцев оценивается коэффициентом 5,2. В целом то, что Месси и компания забьют три и более голов – 3,15.

Из интересного и так сказать "нереального" – коэффициент на то, что Роберт Левандовски повторит свою неудачу и не забьет пенальти еще и в этом матче, равен 29,0.