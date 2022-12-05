"Cлишком маленький": Отец Фьюри объяснил, в чем его сын превосходит Усика

Джон Фьюри не видит шансов для украинца в потенциальном бою за звание абсолютного чемпиона.

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением по поводу возможного поединка его сына с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

По его словам, у украинского боксера не будет шансов в потенциальном бою, поскольку он сильно уступает оппоненту в габаритах.

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"У Тайсона есть навыки, решимость, сила, интеллект. Он хорошо маскирует удары. Тайсон очень эффективный, ведь я знаю все, что он делает и чего не делает.

В конце концов, я не могу представить, как он проигрывает. Я видел Усика возле ринга - он просто слишком маленький. Я знаю, что Усик - хороший мелкий боец. Но хороший большой боксер всегда победит хорошего маленького боксера", - сказал Джон Фьюри в комментарии YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что готов встретиться в ринге с Александром Усиком.