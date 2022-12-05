iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Cлишком маленький": Отец Фьюри объяснил, в чем его сын превосходит Усика

Джон Фьюри не видит шансов для украинца в потенциальном бою за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 09:11
Джон Фьюри / Getty Images
Джон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением по поводу возможного поединка его сына с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

По его словам, у украинского боксера не будет шансов в потенциальном бою, поскольку он сильно уступает оппоненту в габаритах.

Читай также: "Су**а, сосиска и со**нок": Фьюри в агрессивной манере вызвал Усика на бой

"У Тайсона есть навыки, решимость, сила, интеллект. Он хорошо маскирует удары. Тайсон очень эффективный, ведь я знаю все, что он делает и чего не делает.

В конце концов, я не могу представить, как он проигрывает. Я видел Усика возле ринга - он просто слишком маленький. Я знаю, что Усик - хороший мелкий боец. Но хороший большой боксер всегда победит хорошего маленького боксера", - сказал Джон Фьюри в комментарии YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что готов встретиться в ринге с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик джон фьюри

Статьи по теме

"Сделаем это": Фьюри выступил с заявлением о возможности проведения боя с Усиком "Сделаем это": Фьюри выступил с заявлением о возможности проведения боя с Усиком
"Абсолютная легенда": икона Манчестер Юнайтед призвал посвятить Фьюри в рыцари "Абсолютная легенда": икона Манчестер Юнайтед призвал посвятить Фьюри в рыцари
"Это далеко не бокс": Промоутер Усика оценил бой Фьюри - Чисора "Это далеко не бокс": Промоутер Усика оценил бой Фьюри - Чисора
Верес расстался сразу с тремя игроками Верес расстался сразу с тремя игроками
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тейтум обокрал Дюранта, а Морант снова пошел на взлет ради данка
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тейтум обокрал Дюранта, а Морант снова пошел на взлет ради данка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Франция и Англия отправили Польшу и Сенегал по домам
просмотров
Очередной скандал? Тренер сборной Португалии высказался о замене Роналду в матче с Южной Кореей
просмотров

Последние новости

Украина11:58
Верес расстался сразу с тремя игроками
Формула 111:38
Ферстаппен и Ред Булл - пилот и команда года по версии Autosport
Европа11:02
"Почему бы и нет": капитан Атлетико не против, если Энрике однажды заменит Симеоне
НБА10:38
"Это то, что я должен делать": Дэвис не удивился своей шикарной игре против Вашингтона
ЧМ-202210:21
Матч Бразилия – Швейцария стал поводом для развода легендарного футболиста
ЧМ-202210:00
Футболист Франции играл с цепочкой на шее, Дешам грозно прокомментировал эпизод
НБА09:50
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тейтум обокрал Дюранта, а Морант снова пошел на взлет ради данка
НБА09:34
Помощь для Дончича: Даллас намерен подписать Роуза
Бокс09:11
"Cлишком маленький": Отец Фьюри объяснил, в чем его сын превосходит Усика
ЧМ-202208:46
Бразилия - Южная Корея: смотреть онлайн-трансляцию матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK