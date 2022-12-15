Усик или Джошуа: Фьюри рассказал, кого считает более сложным соперником
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о опасностях в дивизионе.
По словам "Цыганского короля", Александр Усик станет для него более сложным оппонентом, чем Энтони Джошуа.
"Можем ли мы увидеть бой с Джошуа в 2023 году? В следующем поединке мне нужно подраться с Усиком. Это бой за звание абсолютного чемпиона мира. Усик дважды победил Джошуа, так что для меня это более сложный бой. Мы согласимся, чтобы этот поединок был следующим, я стану абсолютным чемпионом мира, а дальше посмотрим".
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"Я никогда не испытывал оптимизма по поводу того, что бой с Джошуа когда-нибудь состоится. Когда мы вели переговоры в этот раз, я сохранял оптимизм на протяжении недели. Я считаю, если что-то не делается быстро, то это вообще никогда не произойдет", - сказал Фьюри на шоу Capital XTRA Breakfast.
Ранее сообщалось, что Усик оценил вероятность завершения карьеры после боя с Фьюри.