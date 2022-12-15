"Мы очень уверены": Тренер Усика оценил шансы подопечного в бою с Фьюри

Сергей Лапин, тренер обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мыслями о возможном поединке его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

По его словам, в команде украинского боксера уверены, что ему по силам одолеть британца.

"Мы приехали в Лондон, чтобы посмотреть на Тайсона Фьюри и Дерека Чисору. Мы с большим интересом наблюдали за Фьюри вблизи ринга. Наша команда взяла на заметку много интересных моментов из этого боя. Есть много тонкостей, которых не увидишь по телевизору, например, работа команды, связь между боксером и его тренером. Выполняет боксер указания тренера или нет. Есть ли слабые места.

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Увидев Фьюри вживую, наша команда стала еще более уверенной в том, что Усик одержит победу, станет абсолютным чемпионом и привезет домой в Украину зеленый пояс WBC. Угроза, которую представляет Фьюри, не больше и не жестче, чем от Энтони Джошуа. Мы знаем, чем это закончилось для Энтони. Мы очень уверены, что победим Фьюри", - приводит слова Лапина Boxing Scene.

Ранее менеджер Александра Усика озвучил сроки и варианты места проведения боя с Тайсоном Фьюри.