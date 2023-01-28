Перспективный украинский боксер нокаутировал своего оппонента во втором раунде

В рамках ивента Knockout Boxing Night в Польше украинец Василий Чеботар встретился с аргентинцем Хосе Луисом Кастильо.

Перспективный боксер из Украины легко досрочно победил своего оппонента.

Бой завершился во втором раунде после того, как Чеботар нокаутировал Кастильо.

Для Василия данная победа уже стала 13 в профессиональной карьере. Выступает он в полусреднем весе.

Напомним, ранее Артем Далакян в шестой раз защитил титул чемпиона мира по версии WBC.