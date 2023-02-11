Дюбуа сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Обладатель регулярного титула WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился мнением о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в его дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам популярного боксера, победу в титульном бою одержит британец.

"Все повисло в воздухе. Я хочу увидеть бой Усик - Фьюри. Возможно, после этого титулы станут вакантными, и все сведется к тому, кто доберется к ним первым. Я буду первым в очереди. Я владею регулярным титулом, но хочу завоевать основной".

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"Кто победит? Я выберу Тайсона. Он зарекомендовал себя. Пусть Усик и боец топового уровня, но я ставлю на Фьюри", - сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, что поединок Усик - Фьюри, вероятно, состоится 29 апреля в Саудовской Аравии или Великобритании.

Ранее Джошуа оставил дружественное послание украинцу и британцу.