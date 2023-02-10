Джошуа оценил шансы на проведения третьего боя с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением по поводу третьего поединка с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам британца, он вынес уроки с прошедших двух боев.

"Мое выступление в первом бою было вообще плохим. В реванше я выступил немного лучше, но этого оказалось недостаточно. Это показало мне другой уровень, которого нам нужно достичь. И это будет сложно. Я чувствую, что проиграл в поздних раундах. Я отдал последние два-три раунда. Это мое мнение. Но я уступил более сильному сопернику. Усик - очень талантливый боец, он очень хорош".

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Джошуа также поделился мнением о третьем поединке с Усиком.

"Спросите у него. Он знает, что я скажу. Но вам нужно увидеться с ним. Я не знаю, что планирует он. Думаю, он сейчас может поймать более крупную рыбу", - сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Напомним, что Джошуа дважды проиграл Усику - единогласным решением судей и раздельным.

Ранее сообщалось, что британец подтвердил, что проведет поединок с Уайлдером.