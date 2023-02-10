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Джошуа подтвердил, что проведет поединок с Уайлдером

Британец жаждет выйти в ринг с именитым американцем.
Сегодня, 09:32
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа поделился мнением о возможном поединке с Деонтеем Уайлдером.

По словам британского спортсмена, он проведет бой с американцем в будущем.

"Наш бой давно назрел. Мы говорим об этом уже очень давно. По этой причине все похоже на пустую болтовню. Когда наш бой состоится, тогда и состоится, но у меня нет сомнений, что мы подеремся".

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"Мы много говорили о нашем поединке, когда оба были чемпионами, но тогда наши желания не материализовались. Поэтому сейчас я отношусь к этому так - если суждено нашему бою состояться, то он состоится", - приводит слова Джошуа Boxing 247.

Напомним, что Джошуа следующий поединок проведет первого апреля на O2 Arena в Лондоне (Великобритания).

Ранее Александр Усик оценил перспективы британского боксера.


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