Джошуа подтвердил, что проведет поединок с Уайлдером
Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа поделился мнением о возможном поединке с Деонтеем Уайлдером.
По словам британского спортсмена, он проведет бой с американцем в будущем.
"Наш бой давно назрел. Мы говорим об этом уже очень давно. По этой причине все похоже на пустую болтовню. Когда наш бой состоится, тогда и состоится, но у меня нет сомнений, что мы подеремся".
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"Мы много говорили о нашем поединке, когда оба были чемпионами, но тогда наши желания не материализовались. Поэтому сейчас я отношусь к этому так - если суждено нашему бою состояться, то он состоится", - приводит слова Джошуа Boxing 247.
Напомним, что Джошуа следующий поединок проведет первого апреля на O2 Arena в Лондоне (Великобритания).
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