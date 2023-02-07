"Еще будет шанс стать чемпионом": Усик оценил перспективы Джошуа

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями по поводу будущего своего бывшего соперника Энтони Джошуа, которого он одолел дважды.

По мнению украинского боксера, британец еще сможет побороться за чемпионские титулы.

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"Джошуа не должен расстраиваться из-за того, что он проиграл мне. Ему просто нужно продолжать работать, потому что он очень крутой боксер и хороший человек.

У него еще будет шанс снова стать чемпионом мира в супертяжелом весе", - приводит слова Усика The Guardian.

Напомним, что Усик одержал победу единогласным решением судей над Джошуа в сентябре 2021 года и отобрал у него чемпионские титулы, а после одержал победу раздельным решением в реванше в августе 2022 года.

Ранее стали известны дата боя и имя следующего соперника Энтони Джошуа.