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Чехия будет бойкотировать чемпионат мира по боксу

Все дело в допуске спортсменов террористов.
Сегодня, 14:40
Summer Open Air II / Getty Images
Summer Open Air II / Getty Images

Чешская федерация бокса официально заявила, что они будут бойкотировать ЧМ-2023 вслед за США и Ирландией.

Президент федерации Марек Шимак заявил, что Чехия не поедет на чемпионат мира по боксу, так как они против допуска на турнир росиян и белорусов.

Кроме того, в Чехии возмущены действиями президента международной ассоциации IBA Умара Кремлева, который считается близким другом путина.

Ранее Кремлев разрешил спортсменам из стран-терристов прнимать участие в турнирах IBA со своим флагом.

"Это вообще мнение всего исполкома. Даже наше государство так выражается. Мы так решили, потому что осуждаем войну в Украине. Вся ассоциация бокса с бывшим руководством выразила поддержку Украине.

Это долгосрочная позиция, потому что главой международной ассоциации IBA является российский президент Умар Кремлев, очень тесно связанный с владимиром путиным.

Там многое решается деньгами, за все платит Газпром. Обычно они хотят, чтобы чемпионат мира считался более важным турниром, чем Олимпийские игры", – цитирует Шимака Sport.cz.

Напомним, что ранее Чешская федерация баскетбола заявила о том, что недопустимо разрешать выступления росиян и белорусов под эгидой ФИБА.


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