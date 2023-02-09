Сборная США не выступит на ЧМ-2023 по боксу из-за несоблюдения нейтрального статуса для россиян

Американцы навели ряд причин своего отказа, связанных, в частности, и с российской агрессией против Украины.

Сборные США не выступят на чемпионатах мира по боксу в 2023 году / Getty Images

Федерация бокса США на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором сообщила, что мужские и женские сборные не будут выступать на чемпионатах мира в 2023 году.

Организация навела ряд причин, из-за которых было принято такое решение. В частности, работа рефери и судей, отсутствие санкций против лиц из списка Макларена, работа главы IBA умара кремлева, невозможность провести честные выборы, связь с Газпромом, несоблюдение политики нейтральности в отношении россиян и белорусов.

Читай также: Одним из погибших в последствии ракетного удара по Днепру стал украинский тренер по боксу

"Хотя спорт призван быть политически нейтральным, многие боксеры, тренеры и другие представители украинского боксерского сообщества были убиты в результате российской агрессии против Украины. В частности, тренер Михаил Кореновский, погибший в результате попадания российской ракеты в жилой дом в январе 2023 года. Спортивная инфраструктура Украины, включая многочисленные боксерские залы, разрушена российской агрессией", - говорится в заявлении Федерации бокса США.

Отметим, что в 2023 году женский чемпионат мира по боксу пройдет с 15 по 31 марта в Индии, а мужской - с 1 по 14 мая в Узбекистане.