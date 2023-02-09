iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Сборная США не выступит на ЧМ-2023 по боксу из-за несоблюдения нейтрального статуса для россиян

Американцы навели ряд причин своего отказа, связанных, в частности, и с российской агрессией против Украины.
Сегодня, 08:55
Сборные США не выступят на чемпионатах мира по боксу в 2023 году / Getty Images
Сборные США не выступят на чемпионатах мира по боксу в 2023 году / Getty Images

Федерация бокса США на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором сообщила, что мужские и женские сборные не будут выступать на чемпионатах мира в 2023 году.

Организация навела ряд причин, из-за которых было принято такое решение. В частности, работа рефери и судей, отсутствие санкций против лиц из списка Макларена, работа главы IBA умара кремлева, невозможность провести честные выборы, связь с Газпромом, несоблюдение политики нейтральности в отношении россиян и белорусов.

Читай также: Одним из погибших в последствии ракетного удара по Днепру стал украинский тренер по боксу

"Хотя спорт призван быть политически нейтральным, многие боксеры, тренеры и другие представители украинского боксерского сообщества были убиты в результате российской агрессии против Украины. В частности, тренер Михаил Кореновский, погибший в результате попадания российской ракеты в жилой дом в январе 2023 года. Спортивная инфраструктура Украины, включая многочисленные боксерские залы, разрушена российской агрессией", - говорится в заявлении Федерации бокса США.

Отметим, что в 2023 году женский чемпионат мира по боксу пройдет с 15 по 31 марта в Индии, а мужской - с 1 по 14 мая в Узбекистане.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: США война с россией IBA

Статьи по теме

"Неприятно быть в их присутствии": Цуренко готова сниматься с матчей против россиянок и белорусок "Неприятно быть в их присутствии": Цуренко готова сниматься с матчей против россиянок и белорусок
"Дайте нам танки и наблюдайте за нашей победой": Усик обратился к союзникам Украины "Дайте нам танки и наблюдайте за нашей победой": Усик обратился к союзникам Украины
Привет от кыргызов: российских футболистов избили во время матча в Казахстане Привет от кыргызов: российских футболистов избили во время матча в Казахстане
Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024 Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024
Помочь журналистам

Видео

Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции
Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: старт чемпионата мира в Германии
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Биатлон10:44
ФБУ прокомментировала возможное возвращение убежавшей в РФ украинской биатлонистки
Европа10:29
"Мы были очень мотивированы": Малиновский отреагировал на победу над ПСЖ
Европа09:50
Тен Хаг: Мы увидели прежнего Санчо, он вернулся
Европа09:40
Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции
Бокс08:55
Сборная США не выступит на ЧМ-2023 по боксу из-за несоблюдения нейтрального статуса для россиян
НБА08:30
Дедлайн обменов НБА: Ирвинг уехал в Даллас, Лейкерс избавились от Уэстбрука
НБА08:18
Кевина Дюранта обменяли в Финикс
НБА08:15
НБА: Бостон обыграл Филадельфию, Даллас одержал победу над Клипперс
НХЛ07:38
НХЛ: Рейнджерс победили Ванкувер, Даллас разобрался с Миннесотой
НБА07:20
Лейкерс обменяли Уэстбрука, вернув в состав звездного разыгрывающего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK