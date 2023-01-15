Одним из погибших в последствии ракетного удара по Днепру стал украинский тренер по боксу
Теракт, который совершили войска РФ, унес жизнь Михаила Кореновского.
Вчера, 14 января, войска РФ совершили очередной террористический акт, ударив ракетой X-22 по жилому дому в городе Днепр.
Спортивный мир Украины также понес невосполнимые потери после этой трагедии.
Как сообщает пресс-служба ФБУ, в ходе теракта погиб тренер по боксу Михаил Кореновский.
"В результате вчерашнего ракетного удара по Днепру погиб украинский тренер по боксу - Кореновский Михаил. Выражаем искренние соболезнования семье Михаила. Светлая память всем погибшим от российской агрессии", - говорится в заметке.
Стоит сказать, что Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу.
Напомним, ранее экс-форвард Динамо Киев Артем Кравец прокомментировал трагедию в Днепре.