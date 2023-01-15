Одним из погибших в последствии ракетного удара по Днепру стал украинский тренер по боксу

Теракт, который совершили войска РФ, унес жизнь Михаила Кореновского.

Вчера, 14 января, войска РФ совершили очередной террористический акт, ударив ракетой X-22 по жилому дому в городе Днепр.

Спортивный мир Украины также понес невосполнимые потери после этой трагедии.

Как сообщает пресс-служба ФБУ, в ходе теракта погиб тренер по боксу Михаил Кореновский.

"В результате вчерашнего ракетного удара по Днепру погиб украинский тренер по боксу - Кореновский Михаил. Выражаем искренние соболезнования семье Михаила. Светлая память всем погибшим от российской агрессии", - говорится в заметке.

Стоит сказать, что Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу.

Напомним, ранее экс-форвард Динамо Киев Артем Кравец прокомментировал трагедию в Днепре.