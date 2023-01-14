Кравец - об обстреле жилого дома в Днепре: Все россияне - мусор, который не заслуживает жить
Украинец эмоционально отреагировал на трагедию, произошедшую накануне.
Экс-нападающий киевского Динамо Артем Кравец высказался о обстреле жилого дома в Днепре военными РФ.
По словам Кравца, нет ни единого россиянина, который не был бы в этом виновен.
"Нет ни единого россиянина, который не имеет к этому отношения. Вы все мусор, который не заслуживает жить", - написал Кравец в Instagram Stories.
По данным Днепровской ОВА, известно о 60 раненных. Среди них 12 детей. Также сообщается о пяти погибших.