Кравец - об обстреле жилого дома в Днепре: Все россияне - мусор, который не заслуживает жить

Экс-нападающий киевского Динамо Артем Кравец высказался о обстреле жилого дома в Днепре военными РФ.

По словам Кравца, нет ни единого россиянина, который не был бы в этом виновен.

"Нет ни единого россиянина, который не имеет к этому отношения. Вы все мусор, который не заслуживает жить", - написал Кравец в Instagram Stories.

По данным Днепровской ОВА, известно о 60 раненных. Среди них 12 детей. Также сообщается о пяти погибших.