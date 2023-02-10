Федерация баскетбола Чехии призвала ФИБА не допускать росиян

Федерация баскетбола Чехии официально призвала ФИБА не допускать росийских спортсменов до участия в соревнованиях.

В качестве протеста Чехия отправила открытое письмо на имя президента ФИБА Хамане Ньянгу. Федерация считает, что международные организации должны продолжить давление на страну-террориста.

"Год назад мнение большинства представителей спортивной среды были однозначно негативным и решительным, но сейчас появляются различные примирительные заявления международных спортивных органов и Международного олимпийского комитета, в которых допускается участие российских спортсменов в международных соревнованиях на определённых условиях.

Руководство чешской федерации баскетбола отвергает коллективную вину, но продолжает придерживаться своей позиции и отвергает возможность возвращения российских спортсменов под нейтральным флагом. Национальные и международные спортивные власти, и особенно МОК, не должны отказываться от усилий по достижению мира. Нужно оказывать давление на Россию, в том числе и запретом спортсменам выступать на международных соревнованиях", - говорится в письме.