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Баскетбол

Федерация баскетбола Чехии призвала ФИБА не допускать росиян

Чехия не сдает позиций.
Сегодня, 12:42
США - Чехия / Getty Images
США - Чехия / Getty Images

Федерация баскетбола Чехии официально призвала ФИБА не допускать росийских спортсменов до участия в соревнованиях.

В качестве протеста Чехия отправила открытое письмо на имя президента ФИБА Хамане Ньянгу. Федерация считает, что международные организации должны продолжить давление на страну-террориста.

"Год назад мнение большинства представителей спортивной среды были однозначно негативным и решительным, но сейчас появляются различные примирительные заявления международных спортивных органов и Международного олимпийского комитета, в которых допускается участие российских спортсменов в международных соревнованиях на определённых условиях.

Руководство чешской федерации баскетбола отвергает коллективную вину, но продолжает придерживаться своей позиции и отвергает возможность возвращения российских спортсменов под нейтральным флагом. Национальные и международные спортивные власти, и особенно МОК, не должны отказываться от усилий по достижению мира. Нужно оказывать давление на Россию, в том числе и запретом спортсменам выступать на международных соревнованиях", - говорится в письме.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина чехия

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