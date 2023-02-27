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Джейк Пол назвал причину поражения в бою с Томми Фьюри

Американец жаждет отомстить профессиональному боксеру.
Сегодня, 10:31
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Популярный видеоблогер Джейк Пол потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге, уступив Томми Фьюри.

По словам американца, он проиграл в поединке, ведь во время подготовки повредил руку.

"Честно говоря, я чувствую себя подавленным. Я дважды сильно заболел во время этого лагеря и повредил руку. Так что это было не лучшее мое выступление, но я проиграл. Я просто говорю, что мог бы намного лучше выступить.

Мы собираемся вернуться и получить реванш, но не судите меня по моим победам, а судите по поражениям. Я вернусь сильнее", - приводит слова Пола MMA Junkie.

Ранее сообщалось, что Джейк Пол активировал пункт о реванше с Томми Фьюри.


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