Джейк Пол активировал пункт о реванше с Томми Фьюри

Популярный видеоблогер Джейк Пол провел поединок против профессионального боксера Томми Фьюри. Победителем противостояния стал британец, который одолел соперника раздельным решением судей.

По словам Джейка, он проведет реванш с британцем. Пол добавил, что уже обсудил с Томми потенциальный второй поединок.

"Я должен вернуть долг, а KSI еще предстоит драться с настоящим соперником. Мы даже не знаем настоящий уровень его мастерства".

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Очевидно, что с KSI, это массовый бой, но я хочу провести реванш с Фьюри. Я только что разговаривал с Томми в медицинском кабинете, и он сказал, что готов сделать это снова. Так что Фьюри согласен. Вот на чем я сейчас сконцентрируюсь. Я собираюсь доказать, что могу драться лучше, чем сегодня вечером", - приводит слова Пола Boxing News 24.

Отметим, что Джейк Пол потерпел первое поражение в своей боксерской карьере. Ранее блогер побеждал бывших бойцов UFC Бена Аскрена, Тайрона Вудли (дважды) и Андерсона Силву.