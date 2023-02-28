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Гвоздик: Возможно, через два боя я буду готов боксировать за титул

Украинский боксер имеет четкую цель - завоевать чемпионский пояс.
Сегодня, 11:20
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением о своей будущей боксерской карьере.

По словам украинского спортсмена, он рассчитывает, что через несколько боев получит титульный поединок.

"Возможно, через два боя я уже буду готов боксировать за титулы. Но, во-первых, мы знаем, что сейчас только два чемпиона и, наверное, их график уже очень плотно расписан.

Поэтому будем смотреть, как оно будет складываться. Моя задача - тренироваться, боксировать и ждать своего шанса подраться за титул", - сказал Гвоздик в эфире Шипшина ШОУ.

Напомним, Гвоздик в феврале возобновил профессиональную карьеру, победив мексиканца Жозуэ Обандо.

Ранее сообщалось, что украинский боксер начал новый тренировочный лагерь.


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