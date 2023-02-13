Гвоздик сообщил, когда планирует провести свой следующий бой

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) поделился впечатлениями от победы над мексиканцем Жозуэ Обандо (20-35-2, 15 КО).

По словам украинского спортсмена, он выполнил то, что хотел.

"Поединком доволен в целом. Я выполнил задачи, которые ставил перед собой".

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Гвоздик сообщил, что хочет провести свой следующий бой весной текущего года.

"Как минимум один бой еще проведу, было бы хорошо, если больше. Планирую боксировать снова в мае. Что касается титульного боя, хотел бы это сделать в следующем году, будем смотреть по ситуации", - приводит слова Гвоздика Укрінформ.

Напомним, в июне 2020 года Гвоздик объявил о завершении карьеры, проиграв до этого Артуру Бетербиеву в объединительном поединке.