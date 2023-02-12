iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Выхрист объяснил, почему потерпел первое поражение в профессионалах

Накануне украинский супертяжеловес досрочно уступил кубинскому сопернику.
Сегодня, 20:58
Виктор Выхрист / Getty Images
Виктор Выхрист / Getty Images

Украинский представитель супертяжелого веса Виктор Выхрист рассказал, почему досрочно проиграл в поединке с кубинцем Ленье Перо.

Украинец не смог продолжать бой в восьмом раунде, а победа техническим нокаутом была присуждена его сопернику.

"После шестого раунда у меня появились боли в ребрах, но я решил продолжить бой. Боль усиливалась и не позволяла мне боксировать в полную силу.

Я понимал во время поединка, что выигрываю и контролирую бой, но после пропущенного удара в восьмом раунде боль была настолько невыносимой, что я уже не мог двигаться. В итоге выигрывал по очкам, но травма отдала победу сопернику", - приводит слова Выхриста Fightnews.com.

Отметим, что для Виктора Выхриста это поражение стало первым в 12-и боях на профессиональном ринге.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Выхрист

Статьи по теме

Выхрист - Перо: Видео нокаута Выхрист - Перо: Видео нокаута
Выхрист впервые проиграл на профессиональном ринге, уступив кубинцу Выхрист впервые проиграл на профессиональном ринге, уступив кубинцу
Выхрист узнал имя следующего соперника Выхрист узнал имя следующего соперника
Украинский супертяж Выхрист одержал 11-ю победу на профессиональном ринге Украинский супертяж Выхрист одержал 11-ю победу на профессиональном ринге
Помочь журналистам

Видео

Выхрист - Перо: Видео нокаута
Выхрист - Перо: Видео нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Киберспорт22:11
IEM Katowice 2023: G2 победили на турнире в доминирующем стиле
Киберспорт22:07
G2 разбили Heroic в финале IEM Katowice
Европа21:41
Ювентус минимально обыграл Фиорентину в матче с двумя незасчитанными голами
Европа21:36
Центрбэк Атлетико получил третью красную в последних пяти матчах
Европа21:12
Вратарь сборной Аргентины: Кто-то может называть меня клоуном и этот кто-то может быть прав
Бокс20:58
Выхрист объяснил, почему потерпел первое поражение в профессионалах
Европа20:37
Манчестер Сити сократил отставание от Арсенала накануне очного матча, обыграв Астон Виллу
20:15
Сборная Украины сохранила шансы на выход на женский Евробаскет-2023, обыграв Литву
Другие19:55
Беленюк - спортсменам: Помните, что каждое ваше действие может больно ударить по Украине в дипломатической войне
Бокс19:31
Авторитетный инсайдер сообщил, где вероятнее всего состоится бой Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK