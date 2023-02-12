Выхрист объяснил, почему потерпел первое поражение в профессионалах

Украинский представитель супертяжелого веса Виктор Выхрист рассказал, почему досрочно проиграл в поединке с кубинцем Ленье Перо.

Украинец не смог продолжать бой в восьмом раунде, а победа техническим нокаутом была присуждена его сопернику.

"После шестого раунда у меня появились боли в ребрах, но я решил продолжить бой. Боль усиливалась и не позволяла мне боксировать в полную силу.

Я понимал во время поединка, что выигрываю и контролирую бой, но после пропущенного удара в восьмом раунде боль была настолько невыносимой, что я уже не мог двигаться. В итоге выигрывал по очкам, но травма отдала победу сопернику", - приводит слова Выхриста Fightnews.com.

Отметим, что для Виктора Выхриста это поражение стало первым в 12-и боях на профессиональном ринге.