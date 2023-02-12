Выхрист - Перо: Видео нокаута
В ночь с субботы на воскресенье на арене Alamodome в Сан-Антонио, штат Техас, состоялся главный поединок вечера бокса от компании PBC, в котором украинский супертяжеловес Виктор Выхрист сразился с кубинцем Ленье Перо.
Украинский боксер не сумел показать своего мастерства, проиграв сопернику.
Кубинский спортсмен действовал вторым номером, однако также включался, чем заставлял нашего соперника отступать. В итоге в восьмом раунде Перо нанес серию ударов, с которыми не справился Виктор. Рефери боя остановил поединок, присудив Ленье победу техническим нокаутом.
Смотрите видео нокаута в бою Перо - Выхрист:
WOW!@pero_lenier lands multiple BIG shots en route to an 8th round stoppage over Faust 😱#PeroFaust | #VargasFoster pic.twitter.com/ZDxhEuJQgO— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 12, 2023
Отметим, что Выхрист впервые в карьере проиграл на профессиональном уровне.