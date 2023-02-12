Выхрист - Перо: Видео нокаута

Смотрите на ISPORT.ua видео того, как украинский боксер впервые проиграл на профессиональном уровне.

В ночь с субботы на воскресенье на арене Alamodome в Сан-Антонио, штат Техас, состоялся главный поединок вечера бокса от компании PBC, в котором украинский супертяжеловес Виктор Выхрист сразился с кубинцем Ленье Перо.

Украинский боксер не сумел показать своего мастерства, проиграв сопернику.

Кубинский спортсмен действовал вторым номером, однако также включался, чем заставлял нашего соперника отступать. В итоге в восьмом раунде Перо нанес серию ударов, с которыми не справился Виктор. Рефери боя остановил поединок, присудив Ленье победу техническим нокаутом.

Смотрите видео нокаута в бою Перо - Выхрист:

WOW!@pero_lenier lands multiple BIG shots en route to an 8th round stoppage over Faust 😱#PeroFaust | #VargasFoster pic.twitter.com/ZDxhEuJQgO — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 12, 2023

Отметим, что Выхрист впервые в карьере проиграл на профессиональном уровне.