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Выхрист - Перо: Видео нокаута

Смотрите на ISPORT.ua видео того, как украинский боксер впервые проиграл на профессиональном уровне.
Сегодня, 08:24
Ленье Перо и Виктор Выхрист / Twitter
Ленье Перо и Виктор Выхрист / Twitter

В ночь с субботы на воскресенье на арене Alamodome в Сан-Антонио, штат Техас, состоялся главный поединок вечера бокса от компании PBC, в котором украинский супертяжеловес Виктор Выхрист сразился с кубинцем Ленье Перо.

Украинский боксер не сумел показать своего мастерства, проиграв сопернику.

Кубинский спортсмен действовал вторым номером, однако также включался, чем заставлял нашего соперника отступать. В итоге в восьмом раунде Перо нанес серию ударов, с которыми не справился Виктор. Рефери боя остановил поединок, присудив Ленье победу техническим нокаутом.

Смотрите видео нокаута в бою Перо - Выхрист:

Отметим, что Выхрист впервые в карьере проиграл на профессиональном уровне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Выхрист

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Выхрист - Перо: Видео нокаута
Выхрист - Перо: Видео нокаута

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