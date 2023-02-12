Выхрист впервые проиграл на профессиональном ринге, уступив кубинцу

В ночь с субботы на воскресенье на арене Alamodome в Сан-Антонио, штат Техас, состоялся главный поединок вечера бокса от компании PBC, в котором украинский супертяжеловес Виктор Выхрист сразился с кубинцем Ленье Перо.

С первых минут украинский боксер доминировал на ринге, а кубинец старался наносить удары по корпусу. Второй раунд для Выхриста прошелся весьма неудачна, ведь пропустил болезненный удар. Виктор сумел ответить на это мощным прессингом и напором в третьей трехминутке.

Читай также: Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024

Поединок проходил в схожей манере - Выхрист владел инициативой, а Перо старался действовать вторым номером.

Восьмой раунд стал ключевым для поединка. Перо сумел нанести большой уроне Виктору благодаря своей комбинации ударов по корпусу и голове. В итоге украинец просто остановился, дав понять, что не может продолжать. В итоге рефери остановил поединок.

Результат боя: победа Перо техническим нокаутом.