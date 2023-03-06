iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым он бы побоялся выходить на ринг

Американский спортсмен оценил перспективы Бенавидеса в среднем весе.
Сегодня, 10:20
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон высказался о топовых спортсменов нынешнего времени.

По словам американца, он бы побоялся выходить в ринг с бывшим двукратным чемпионом мира во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом.

"Дэвид - очень недооцененный, но в то же время крайне яркий. Я бы побоялся драться с ним, если бы выступал в его весе. Мне кажется, что ни у кого нет шансов против него. Я излагаю факты".

Читай также: "Я потерял деньги": Тайсон Фьюри сделал неожиданное признание после боя брата с Джейком Полом

"Бенавидес победит Калеба Планта. Он может побить любого. Я ставлю деньги на Бенавидеса, пока он не проиграет. И даже если он проиграет, я все равно буду его поддерживать. Все дело в его отношении. Он был немного тяжеловатым толстым мальчишкой, но хотел показать себя перед миром. Величайшие бойцы мира - это самые неуверенные в себе бойцы. Я думаю, что Бенавидес победит каждого, с кем выходит на ринг, поэтому не буду называть чьи-то имена", - приводит слова Тайсона Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон назвал потенциального победителя в бою Усик - Фьюри.


Статьи по теме

Фанаты Челси потролили болельщиков МЮ из-за шуток про Мудрика Фанаты Челси потролили болельщиков МЮ из-за шуток про Мудрика
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых лучший из Украины Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых лучший из Украины
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Помочь журналистам

Видео

Рома - Ювентус 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии
Рома - Ювентус 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Нове Место завершился этап Кубка Мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа12:36
Фанаты Челси потролили болельщиков МЮ из-за шуток про Мудрика
Теннис12:25
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых лучший из Украины
Теннис11:55
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
ММА11:46
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс11:30
Промоутер Фьюри назвал соперника Усика, в случае срыва боя с Тайсоном
Легкая атлетика11:14
Украина на Евро по легкой атлетике: больше медалей, но ниже место в зачете
Биатлон11:05
"Жажда стартов у меня есть": Пидручный обозначил планы на биатлонный сезон
Теннис10:44
Костюк посвятила Украине победу на турнире WTA
Бокс10:20
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым он бы побоялся выходить на ринг
Легкая атлетика10:07
Проценко – серебряный призер чемпионата Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK