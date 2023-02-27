iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я потерял деньги": Тайсон Фьюри сделал неожиданное признание после боя брата с Джейком Полом

Чемпион-супертяж оценил победный поединок своего родственника.
Сегодня, 11:12
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу победы своего младшего сводного брата Томми Фьюри над американским блогером Джейком Полом.

Британский боксер отметил, что ему понравился бой, но признался, что он потерял на нем деньги, поскольку ставил на нокаут.

Читай также: Дрейк поставил 400 тысяч на то, что Джейк Пол нокаутирует брата Фьюри

"Я считаю, что это был великолепный бой, очень увлекательный. Оба парня выступили потрясающе. Я очень горжусь Томми. Это было отличное шоу от саудовцев.

Этот поединок был больше, чем любой титульный бой, который я когда-либо видел. Это был отменный поединок, инициатива переходила от одного к другому. Я думаю, что моментами Томми отбивал ему голову и выиграл большинство, 90 процентов раундов. Но порой бой все равно был конкурентным. Честно говоря, Джейк Пол выступил лучше, чем я ожидал.

Кажется, Дрейк потерял свои деньги, спустил в туалет 345 тысяч баксов. Открою вам секрет: я свои тоже потерял, потому что поставил на нокаут. Мы два лузера", - сказал Фьюри в комментарии BT Sport Boxing.

Ранее сообщалось, что бой между Джейком Полом и Томми Фьюри посетил нападающий саудовского Ан-Насра Криштиану Роналду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Томми Фьюри Джейк Пол

Статьи по теме

Фьюри и Уайлдер впервые встретились после трилогии Фьюри и Уайлдер впервые встретились после трилогии
Джейк Пол - Томми Фьюри: лучшие моменты боя Джейк Пол - Томми Фьюри: лучшие моменты боя
Роналду с сыном посетили бой Джейка Пола и Томми Фьюри Роналду с сыном посетили бой Джейка Пола и Томми Фьюри
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых обновил рекорд Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых обновил рекорд
Помочь журналистам

Видео

Джейк Пол - Томми Фьюри: лучшие моменты боя
Джейк Пол - Томми Фьюри: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Теннис13:55
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых обновил рекорд
Бокс13:48
Фьюри и Уайлдер впервые встретились после трилогии
Европа13:30
Диско-пати: Карикатурист посвятил мультик Манчестер Юнайтед в честь победы в Кубке лиги
Украина13:01
Ротань дебютировал в УПЛ в качестве тренера
Теннис12:55
Джокович побил рекорд по количеству недель в статусе первой ракетки мира
Теннис12:12
Парный рейтинг WTA: Людмила Киченок установила новый рекорд Украины
Бокс11:59
Джейк Пол - Томми Фьюри: лучшие моменты боя
Европа11:41
Соломон попал в сферу интересов трех клубов АПЛ
Европа11:19
Цыганков оценил победу Жироны над Атлетиком
Бокс11:12
"Я потерял деньги": Тайсон Фьюри сделал неожиданное признание после боя брата с Джейком Полом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK