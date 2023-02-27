"Я потерял деньги": Тайсон Фьюри сделал неожиданное признание после боя брата с Джейком Полом

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу победы своего младшего сводного брата Томми Фьюри над американским блогером Джейком Полом.

Британский боксер отметил, что ему понравился бой, но признался, что он потерял на нем деньги, поскольку ставил на нокаут.

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"Я считаю, что это был великолепный бой, очень увлекательный. Оба парня выступили потрясающе. Я очень горжусь Томми. Это было отличное шоу от саудовцев.

Этот поединок был больше, чем любой титульный бой, который я когда-либо видел. Это был отменный поединок, инициатива переходила от одного к другому. Я думаю, что моментами Томми отбивал ему голову и выиграл большинство, 90 процентов раундов. Но порой бой все равно был конкурентным. Честно говоря, Джейк Пол выступил лучше, чем я ожидал.

Кажется, Дрейк потерял свои деньги, спустил в туалет 345 тысяч баксов. Открою вам секрет: я свои тоже потерял, потому что поставил на нокаут. Мы два лузера", - сказал Фьюри в комментарии BT Sport Boxing.

Ранее сообщалось, что бой между Джейком Полом и Томми Фьюри посетил нападающий саудовского Ан-Насра Криштиану Роналду.