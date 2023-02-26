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Дрейк поставил 400 тысяч на то, что Джейк Пол нокаутирует брата Фьюри

Канадский рэпер может выиграть кругленькую сумму.
Вчера, 22:25
Джейк Пол и Томми Фьюри / Getty Images
Джейк Пол и Томми Фьюри / Getty Images

В ночь на понедельник, 27 февраля, в Саудовской Аравии все же с третьей попытки состоится бой между Джейком Полом и Томми Фьюри.

Учитывая давнюю историю этих двух бойцов, сам поединок уже стал достаточно "горячим". Однако известный рэпер Дрейк решил подлить масло в огонь.

У себя в Instagram канадец опубликовал фото, по которому можно понять, что он поставил 400 тысяч долларов на то, что Пол нокаутом победит Фьюри. В случае такого исхода Дрейк выиграет 1,44 миллиона.

Как сообщает Mirror, Джейк Пол был приятно удивлен ожиданиями Дрейка, пообещав устроить ему необходимый нокаут. При этом Пол заявил, что рэпер должен будет устроить для них двоих отдых на все выигранные деньги.

Напомним, что старший брат Томми Фьюри, Тайсон, должен провести бой с украинским непобежденным чемпионом Александром Усиком. Их отец, Джон Фьюри, предложил украинцу принять издевательские финансовые условия поединка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дрейк Томми Фьюри Джейк Пол

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