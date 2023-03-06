iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Малиньяджи: Хэйни не будет легким соперником для Ломаченко

Именитый боксер предсказывает яркое выступление американцу в бою с украинцем.
Сегодня, 13:40
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Американский ветеран бокса Пол Малиньяджи поделился мнением о титульном поединке Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам Пола, американский боксер доставит больших проблем для украинского спортсмена.

"Хэйни не будет легким соперником. Я критиковал его в прошлом. Я верю, что у него был самый легкий путь к званию абсолютного чемпиона мира среди всех бойцов, которых я видел в своей жизни. Но тем не менее он все еще абсолютный чемпион, и нужно держать в уме тот набор навыков, который он показывает в боях. Хэйни - большой легковес, который знает, как использовать свои физические размеры и потрясающий атлетизм".

Читай также: Лу ДиБелла сделал прогноз на бой Хэйни - Ломаченко

"Девин - очень быстрый, у него отличное чувство тайминга, быстрые ноги. Он расставляет много хороших ловушек. У него обычная манера ведения боя, но в ней он использует много ловушек", - приводит слова Малиньяджи Boxing News 24.

Ранее американский боксер назвал причину задержки официального анонса боя с Ломаченко.


Статьи по теме

Львов обыграл Минай, воспользовавшись старым футбольным правилом Львов обыграл Минай, воспользовавшись старым футбольным правилом
Россиянин Рублев: Надеюсь, что скоро во всех странах наступит мир Россиянин Рублев: Надеюсь, что скоро во всех странах наступит мир
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин
Реал определился с будущим Анчелотти Реал определился с будущим Анчелотти
Помочь журналистам

Видео

Рома - Ювентус 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии
Рома - Ювентус 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Нове Место завершился этап Кубка Мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Украина15:00
Львов обыграл Минай, воспользовавшись старым футбольным правилом
Теннис14:45
Россиянин Рублев: Надеюсь, что скоро во всех странах наступит мир
Биатлон14:35
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин
Европа14:18
Реал определился с будущим Анчелотти
Евро-202414:05
Ротань назвал состав Украины на матч против Англии
Украина13:53
Кендзера, принадлежащий Динамо, отметился первым голом за новую команду
Бокс13:40
Малиньяджи: Хэйни не будет легким соперником для Ломаченко
Биатлон13:15
Биатлон-2022/2023: в Нове Место завершился этап Кубка Мира
Украина13:14
Кривбасс - об отказе клубов от Joma: В таких заявах больше хайпа и популизма
Европа12:47
Вслед за Азаром завершил карьеру в сборной Бельгии еще один лидер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK