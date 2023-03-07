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Усик сравнил Фьюри и Джошуа

По словам украинца, "цыганский король" более наглый для людей со стороны.
Сегодня, 14:02
Александр Усик / Instagram
Александр Усик / Instagram

Украинец Александр Усик провел сравнение между своим экс-соперником Энтони Джошуа и вероятным будущим оппонентом Тайсоном Фьюри.

По словам супертяжеловеса, "цыганский" король может казаться людям более наглым.

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"Ну, конечно есть различия. Там стиль другой. Фьюри более наглый. Для меня - нет, для людей - возможно.

Меня это не напрягает.  Возможно, для кого-то это проблема, для меня - нет", - заявил Усик в интервью.

Напомним, ранее боксер посвятил стих убитому военнопленному.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

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