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"Больше стоит": Усик признался, шокировала ли его цена трансфера Мудрика

Украинский боксер оценил талантливого вингера Шахтера, перешедшего в Челси.
Сегодня, 16:12
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO та IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал переход вингера донецкого Шахтера Михаила Мудрика в лондонский Челси.

Украинский боксер признался, что высоко оценивает талант этого футболиста и его не шокировал многомиллионный трансфер, поскольку тот мог стоить и дороже.

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"Такие цифры? Нет, не шокируют. Все поднялось. Цены выше стали, чем были. Мне кажется, он немного больше стоит, чем 100 миллионов. Потому что я наблюдаю за этим парнем.

Я, кстати, увидел его в первый раз, они наверняка играли в команде U-18 или U-19. Прическа, которая бросается в глаза, татуировки. То есть он играл, и я наблюдал за ним, и мне нравилось. Мне кажется, что этот парень может привезти четвертый Золотой мяч в Украину", - рассказал Усик в интервью YouTube-каналу Parimatch Ukraine.

Отметим, ранее Александр Усик назвал своих любимых футболистов.

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