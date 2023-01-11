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Украинец, аргентинец и англичанин: Усик назвал троих любимых футболистов

Украинский боксер-чемпион сделал не банальный, а достаточно неожиданный выбор.
Сегодня, 13:58
Александр Усик / facebook.com/fcpolissya
Александр Усик / facebook.com/fcpolissya

Чемпион мира по версиям WBA, WBO та IBF в супертяжелом весе Александр Усик поучаствовал в блиц-опросе на своем YouTube-канале.

В частности, украинский боксер ответил на вопрос о своих любимых футболистах, отметив, что относит к таким своего прославленного соотечественника Андрея Шевченко.

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Среди иностранцев Усик сделал оригинальный, а не банальный выбор, заявив, что ему нравился легендарный аргентинский форвард Габриэль Батистута. Также он вспомнил не менее знаменитого англичанина Уэйна Руни.

"Из украинских футболистов нравится Андрей Шевченко. Но давно, когда я был мальчиком и следил за футболом, то мне очень нравился Батистута. Еще Руни", - сказал Усик в комментарии YouTube-каналу USYK17.

Ранее Александр Усик заявил, что хотел бы сыграть за житомирское Полесье в украинской Премьер-лиге.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Андрей Шевченко Уэйн Руни Габриэль Батистута

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