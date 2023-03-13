Промоутер Усика отреагировал на призыв Фьюри провести бой с Александром без опции реванша

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), высказался о призыве обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) провести бой с украинцем без опции реванша.

Промоутер в Instagram-stories опубликовал фото, в котором высказал свое мнение. По словам Красюка, британец не хочет выходить на ринг с Александром.

"Как мы и предполагали, Пузо ищет варианты, чтобы отказаться от боя. Невозможно, чтобы у человека было столько страха. Какой позор. Стыдно перед его поклонниками", - отметил Красюк.

Напомним, титульный бой запланирован на 29 апреля в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Фьюри начал подготовку к бою с Усиком.