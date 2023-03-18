Хирн сообщил, подерутся ли Усик и Фьюри в назначенную дату

Авторитетный промоутер Эдди Хирн высказался о потенциальном поединке чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика и обладателя титула WBC в этой же весовой категории Тайсона Фьюри.

По словам функционера, он верит, что бой состоится, однако не 29-го апреля, как планировали изначально.

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"Я очень удивлен соглашением относительно гонорара. Все же я не думаю, что этот бой мы увидим 29-го апреля, но я надеюсь, что парни все-таки подерутся. Удачи обоим бойцам", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что команда украинца намерена нанять адвоката для переговоров с Фьюри.