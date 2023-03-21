Паркер назвал способ того, как Фьюри может нокаутировать Усика

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер, который находится в лагере действующего чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, высказался о поединке британца и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам опытного боксера, Фьюри может нокаутировать Усика, но если точно и сильно попадает.

"Мы тренируемся и работаем очень усердно. Я много работаю с Энди Ли, но Тайсон тренируется очень упорно, он позвал всех этих спарринг-партнеров. Я вижу, что он хорошо работает перед боем 29 апреля".

"У Фьюри есть мощь и навыки, чтобы нокаутировать Усика. Ему просто необходимо донести свои удары. Усик очень неудобный боец, который много двигается, поэтому будет сложно его поймать. Но если у Фьюри получится, то он сможет его нокаутировать", - сказал Паркер в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Ранее сообщалось, что Фьюри назвал сроки тренировочного лагеря для боя с Усиком.