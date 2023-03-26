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Джошуа считает Усика одним из трех лучших супертяжеловесов в мире

Британец по достоинству оценил навыки украинца.
26 марта, 21:39
Джошуа - Усик / Getty Images
Джошуа - Усик / Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа назвал лучших боксер в своем дивизионе.

"Усик, Фьюри и я – лучшие в супертяжелом весе. Если без меня, пусть будет Усик, Фьюри и Уайлдер, потому что он бывший чемпион. Оцениваю рейтинг. Сколько лет я был в топ-10? Около восьми лет я был в топ-10, потому оцениваю их.

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Пока нахожусь в топ-10 – счастлив. Но оставаться там постоянно непросто. Это также зависит от того, с кем ты дерешься. Рейтинги важны, но нужно драться с сильными соперниками", - сказал Джошуа в интервью Independent.

Напомним, Усик и Джошуа дважды встречались в ринге и оба поединка выиграл украинский боксер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик

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