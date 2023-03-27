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Паркер оценил шансы Усика на победу в бою с Дюбуа

Новозеландец предсказывает трудный поединок для британца.
Сегодня, 09:24
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер поделился мнением о возможном поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика против обладателя временного титула WBA Даниэля Дюбуа.

По словам опытного боксера, у спортсменов есть сильные стороны, однако применить их будет трудно из-за возможностей друг друга.

"Это сложный поединок для обоих бойцов. Пусть Дюбуа и оказался в нокдауне в своем последнем бою, взял колено, но он вернулся и преодолел трудности в противостоянии с Кевином Лереной, а затем смог его нокаутировать".

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"У Даниэля Дюбуа есть мощь. И если он поймает Усика… Но Александр - очень умный боец, вы видели это в поединках против Энтони Джошуа. У него очень хорошая подвижность, работа ног, скорость, комбинации. Поэтому я считаю, что этот бой будет более сложным для Дюбуа", - сказал Паркер в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Дюбуа сообщил, когда готов будет провести бой с украинским боксером.


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