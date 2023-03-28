iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Хирн предупредил фанатов: не стоит жить в ожидании боя Фьюри - Джошуа

Он напомнил, что как и в случае с Александром Усиком, поединок его клиента с "Цыганским королем" также сорвался.
Сегодня, 00:38
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

После того, как бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сорвался, Эдди Хирн заявил, что готов снова попытаться организовать бой британца с Энтони Джошуа.

В интервью Daily Mail он сказал, что верит, что его клиент и "Цыганский король" сойдутся на одном ринге будущим летом. Однако уже в следующем интервью для talkSPORT промоутер поспешил остановить рост надежд фанатов на бой двух британцев.

На вопрос, намерен ли Джошуа вызвать Фьюри на бой, если он победит Франклина, Хирн сказал: "Нет, я не думаю, что это действительно в его стиле".

"Я чувствую, что в плане больших боев все дело в тайминге. У Фьюри нет боя, если Эй Джей выиграет, то у него не будет боя, у Фьюри нет обязательных претендентов. 

"На самом деле есть четкий путь к этому бою, но давайте не будем слишком на это надеяться, ведь мы были в такой ситуации раньше. Единственное, что имеет значение сейчас, это заняться делами в субботу".

Читай также: Хирн предложил Усику и Фьюри альтернативные бои, победители которых определят абсолюта

Напомним, что в субботу, 1 апреля состоится бой между Энтони Джошуа и Джермейном Франклином. Для британского боксера это будет первый поединок с тех пор, как он два раза подряд проиграл Александру Усику.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн

Статьи по теме

Брэдли: Фьюри избегает боя с Усиком Брэдли: Фьюри избегает боя с Усиком
Паркер назвал идеального соперника для Фьюри после срыва боя с Усиком Паркер назвал идеального соперника для Фьюри после срыва боя с Усиком
Джошуа считает Усика одним из трех лучших супертяжеловесов в мире Джошуа считает Усика одним из трех лучших супертяжеловесов в мире
Уоррен: Фьюри никогда никого не избегал Уоррен: Фьюри никогда никого не избегал
Помочь журналистам

Видео

Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Формула 101:09
В Мерседес рассказали, насколько изменится проблемный болид W14 благодаря обновлениям
Европа00:55
Месси попросил отца договориться с Лапортой о возвращении в Барселону
Евро-202400:49
Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Бокс00:38
Хирн предупредил фанатов: не стоит жить в ожидании боя Фьюри - Джошуа
Европа00:23
Бартон: Руни – последний английский игрок мирового класса
Евро-202400:16
"Когда-то я играл в футбол": чемпион мира и Европы скромно поговорил с фанатами
Евро-202400:00
Квалификация к Евро-2024: Франция с трудом одолела Ирландию, Нидерланды разгромили Гибралтар
Вчера, 23:53
Евро-202423:53
Гол Павара принес Франции минимальную победу над Ирландией
Евро-202423:41
48 безответных ударов по воротам: Нидерланды добыли уверенную победу над Гибралтаром
Олимпийские виды23:30
НОК Украины выступил с заявлением по возможному допуску к соревнованиям спортсменов стран-террористов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK