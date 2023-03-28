Хирн предупредил фанатов: не стоит жить в ожидании боя Фьюри - Джошуа

Он напомнил, что как и в случае с Александром Усиком, поединок его клиента с "Цыганским королем" также сорвался.

После того, как бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сорвался, Эдди Хирн заявил, что готов снова попытаться организовать бой британца с Энтони Джошуа.

В интервью Daily Mail он сказал, что верит, что его клиент и "Цыганский король" сойдутся на одном ринге будущим летом. Однако уже в следующем интервью для talkSPORT промоутер поспешил остановить рост надежд фанатов на бой двух британцев.

На вопрос, намерен ли Джошуа вызвать Фьюри на бой, если он победит Франклина, Хирн сказал: "Нет, я не думаю, что это действительно в его стиле".

"Я чувствую, что в плане больших боев все дело в тайминге. У Фьюри нет боя, если Эй Джей выиграет, то у него не будет боя, у Фьюри нет обязательных претендентов.

"На самом деле есть четкий путь к этому бою, но давайте не будем слишком на это надеяться, ведь мы были в такой ситуации раньше. Единственное, что имеет значение сейчас, это заняться делами в субботу".

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Напомним, что в субботу, 1 апреля состоится бой между Энтони Джошуа и Джермейном Франклином. Для британского боксера это будет первый поединок с тех пор, как он два раза подряд проиграл Александру Усику.