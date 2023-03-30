Ломаченко - Хэйни: онлайн-трансляция пресс-конференции

Предлагаем Вам вместе с ISPORT.ua следить за событиями на пресс-конференции чемпиона мира и претендента на пояса.

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко проведет поединок с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни.

Совсем недавно стороны договорились о бое. Перед поединком спортсмены примут участие в пресс-конференции, на которой ответят на вопросы журналистов.

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Мероприятие состоится в четверг, 30 марта. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция пресс-конференции Ломаченко - Хэйни:

Ранее сообщалось, что Хэйни оставил предупреждение для Ломаченко.