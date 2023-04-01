Ломаченко назвал самый сложный бой в своей карьере

Спортсмен с украинским паспортом вспомнил поединок, в котором побывал в нокдауне.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко назвал самый тяжелый бой в своей профессиональной карьере.

По словам спортсмена с украинским паспортом, наиболее трудно ему было против венесуэльца Хорхе Линареса.

"Я думаю, что это Линарес. Потому что тогда у меня были проблемы с плечом, и я побывал в нокдауне. Вот почему".

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"Нокдаун? Для меня не было сложно восстановиться после того нокдауна. Он нанес очень, очень быстро тот удар. Вот почему я оказался в нокдауне", - приводит слова боксера Boxing News 24.

Отметим, что тогда Ломаченко победит техническим нокаутом в десятом раунде.

Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на титульный бой между Ломаченко и Хэйни.