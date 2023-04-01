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Ломаченко - Хэйни: Стартовала продажа билетов на титульный бой

Спортсмен с украинским паспортом поборется за титул абсолютного чемпиона.
Сегодня, 08:44
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) проведет поединок с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни (29-0, 15 КО).

В преддверии встречи стартовала продажа билетов на титульный бой.

По информации ASX, минимальная цена билетов 79 долларов, максимальная – 1805.

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Напомним, бой пройдет 20 мая на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.

Отметим, на ISPORT.ua доступен проморолик титульного боя Ломаченко - Хэйни.


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