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Стала известна ключевая проблема в организации боя Усик - Дюбуа

Второй поединок с участием украинца может сорваться.
Сегодня, 12:40
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением по поводу организации боя своего подопечного с обязательным претендентом на пояс WBA Даниэлем Дюбуа.

По словам авторитетного промоутера, судьба титульного боя зависит от состоянии здоровья британнца.

"Проблема, которую мы сейчас пытаемся решить, очень важна для нас. Это состояние здоровья Дюбуа. Мы все видели, какую травму он получил в своем последнем поединке с Кевином Лереной. Мы считает, что этот бой нанес определенный урон его здоровью. Он должен полностью восстановиться, прежде чем начинать новую подготовку".

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"Наш самый большой риск и угроза, которой мы хотим избежать, заключается в том, что когда мы договоримся о бое, назначим дату и начнем продвижение, Даниэль окажет на себя давление в зале, и травма внезапно вернется. Это бы поставило вечер бокса под угрозу и привело бы к его отмене. Мы хотим избежать этого, поскольку две отмены подряд - это плохо для Усика", - сказал Красюк в интервью talkSPORT.

Ранее стало известно, где может пройти бой украинца и британца.


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