Стало известно, где может пройти бой Усик - Дюбуа

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк, который сотрудничает с Александром Усиком (20-0, 13 КО), поделился мнением о возможном поединке украинца с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

По словам функционера, украинский боксер проведет свой следующий бой в Англии.

"Самое ближайшее для Усика - это обязательная защита по линии WBA, а это Даниэль Дюбуа".

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"У меня была встреча с Джорджем Уорреном, чтобы обсудить, что мы собираемся делать и что мы можем сделать. Прямо сейчас мы прорабатываем возможности, и Лондон с Манчестером - одни из вариантов, над которыми мы работаем. Возможно, если мы найдем решение, мы сможем организовать бой Усика в Великобритании", - приводит слова Красюка Boxing Scene со ссылкой на Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри сделал интригующее предположение о будущем сопернике Усика.