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Беллю сделал смелый прогноз на бой Усик - Дюбуа

Британец не сомневается в превосходстве украинского чемпиона.
Сегодня, 14:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный британский боксер Тони Беллью поделился мнением по поводу потенциального боя между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обязательным претендентом на титул WBA Даниэля Дюбуа.

По словам британца, украинский боксер не заметил своего будущего соперника.

"Александр сводит Дюбуа в школу. Конечно, Даниэлю нужно пользоваться этой возможностью, ведь на кону стоят три титула. Но этот пацан все еще изучает эту игру. Он еще сырой, у него молоко на губах не обсохло.

Как звали того парня, с которым он дрался в последнем поединке? Да, Кевин Лерена. С ним Дюбуа действительно был потрясен и падал. Я смотрел этот бой. Если бы Кевин Лерена был немного пожестче, то удосрочил бы его. Он вправду должен был это сделать. В этом нет сомнений".

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"Усик - не такой сокрушительный панчер, но я скажу вам, что он накидает тебе и заставит дважды подумать. Он чрезвычайно точный, у него лучшая работа ног, которую вы когда-либо видели. А его углы и распределение ударов просто невероятны", - приводит слова Беллью Boxing Social.

Ранее стала известна ключевая проблема в организации боя Усик - Дюбуа.


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