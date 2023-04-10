Джошуа сообщил, когда проведет свой следующий бой

Британец сосредоточен на том, чтобы выступить до конца года.

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа поделился планами на будущее.

Бывший чемпион мира в Instagram-stories сообщил о том, что проведет свой следующий бой в декабре текущего года.

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"Мой следующий бой запланирован на декабрь. Не идеально, но это все часть большой картины", - написал Энтони.

Напомним, свой предыдущий поединок Джошуа провел 1 апреля, в котором единогласным решением судей победил Джермейна Франклина.

Ранее промоутер британца назвал потенциального соперника Джошуа.